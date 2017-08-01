Международные отношения

Американцы покидают Серебряный Бор

С 1 августа посольство США лишилось дачи и склада
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото