Американцы покидают Серебряный Бор

Дмитрий Виноградов / РИА Новости

По словам пресс-секретаря президента ДмитрияПескова, проблема с вывозом вещей дипломатов была связана с грузовиками. «Возьмите грузовик "Газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят», – цитирует его ТАСС

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