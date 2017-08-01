Американцы покидают Серебряный Бор
С 1 августа посольство США лишилось дачи и склада
С 1 августа посольство США лишается права использовать дачу посла в Серебряном Бору и склад в Чертанове (на фото)
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Таким образом МИД России через полгода ответил на изъятие российских «дипломатических дач» в США
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Площадь основного здания склада - около 2300 кв. м, кадастровая стоимость - 48 млн руб.
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Вечером 31 августа пресс-секретарь посольства США Мария Олсон заявила, что сотрудников дипмиссии на тот момент уже два дня не пускали в здание посольской дачи (на фото)
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Из заявления МИДа следовало, что доступ к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен только с 1 августа
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По словам пресс-секретаря президента ДмитрияПескова, проблема с вывозом вещей дипломатов была связана с грузовиками. «Возьмите грузовик "Газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят», – цитирует его ТАСС
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Утром 1 августа с участка выехали несколько грузовиков с мебелью и коробками, а потом сотрудники заперли ворота на замок снаружи, сообщил корреспондент ТАСС
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