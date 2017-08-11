ФОМ: две трети россиян поддержали сокращение численности американских дипломатических миссий

Большинство россиян знают или что-то слышали (42% и 32% соответственно) о принятом американскими властями решении ужесточить санкции против России, 25% респондентов узнали об этом впервые в ходе опроса фонда «Общественное мнение».

Об ответном решении России сократить число сотрудников дипмиссии США в той или иной степени знают 62% респондентов. Ничего не знали об этом 35% опрошенных. Действия России назвали правильным решение 61% россиян, неправильным - 12%. Еще 27% затруднились дать оценку.

По мнению 23% респондентов, новые санкции США и ответные меры России - это начало серьезного конфликта между странами. 62% россиян думают, что ничего принципиально нового в российско-американских отношениях не произошло. Отношения России и США 57% россиян считают негативными, этот показатель увеличился за месяц - с 39%. Хорошими отношения назвали 5% респондентов (в июле - 9%).

Опрос проводился 5-6 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.