От редакции
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: От редакции: Не выдать человека

Как не выдать человека

Общественная кампания и работа правозащитников еще могут влиять на решения суда

История дела журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз, показывает, что общественная активность и правовая грамотность еще могут влиять на решения суда и работу спецслужб. По крайней мере временно.

Во вторник Мосгорсуд отложил решение Басманного суда о высылке Феруза в Узбекистан до вынесения вердикта Европейского суда по правам человека. Феруз много лет прожил в России, переехал в Узбекистан и был вынужден бежать оттуда из-за внимания спецслужб, в России является нелегальным мигрантом, поскольку в 2012 г. у него украли паспорт. Чтобы получить статус беженца, он должен вернуться в Узбекистан, где ему угрожают обвинения в терроризме и мужеложестве (есть такая статья в узбекском УК). Несмотря на то что мать Феруза и его братья – российские граждане, причем мать тяжело больна, ему отказали во временном убежище.

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