Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
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Бывший посол США в России (2011-2014 гг.) Майкл Макфол резко раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, поблагодарившего накануне президента России Владимира Путина за сокращение в России 755 дипломатических работников и персонала диппредставительств США.
«Одно из самых несуразных, антипатриотических и невежественных заявлений нашего президента (за последнее время), - написал Макфол в своем Twitter. - Если Трампу так нравится Путин, почему он не действует так же? Путин не сдался, когда мы выдворили его 35 дипломатов, почему же Трамп повел себя так в ответ на высылку 755 человек?»
По мнению дипломата, заявление Трампа показывает, что президент США вообще не разбирается в дипломатической работе. «Наши дипломатические работники, атташе и военнослужащие дают Вашингтону бесценную информацию о России. Неужели США хотят меньше знать о военной модернизации России? А именно за это сегодня выступил Трамп. О намерениях России во внешней политике? А именно к этому приведут сокращения. Неужели мы не хотим знать об опасной трансграничной заразе, исходящей из России? Похоже, этого не хочет Трамп. Можно ли вообразить хулу на американских дипломатов - патриотов, которые служат своей стране в сложных условиях России, - и хвалу Путину? Но это то, что сегодня сделал президент», - цитирует Макфола ресурс Rawstory.
Дональд Трамп, заочно обращаясь к президенту Путину, заявил журналистам: «Хочу поблагодарить его, поскольку мы и так хотели урезать расходы на заработную плату. Лично я благодарен за то, что он выслал большое количество персонала. Мы сможем сэкономить много денег». Многие СМИ пишут, что непонятно, было ли это заявление шуткой.
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