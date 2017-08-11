Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













С.Портеп / Ведомости

Бывший посол США в России (2011-2014 гг.) Майкл Макфол резко раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, поблагодарившего накануне президента России Владимира Путина за сокращение в России 755 дипломатических работников и персонала диппредставительств США.

«Одно из самых несуразных, антипатриотических и невежественных заявлений нашего президента (за последнее время), - написал Макфол в своем Twitter. - Если Трампу так нравится Путин, почему он не действует так же? Путин не сдался, когда мы выдворили его 35 дипломатов, почему же Трамп повел себя так в ответ на высылку 755 человек?»

По мнению дипломата, заявление Трампа показывает, что президент США вообще не разбирается в дипломатической работе. «Наши дипломатические работники, атташе и военнослужащие дают Вашингтону бесценную информацию о России. Неужели США хотят меньше знать о военной модернизации России? А именно за это сегодня выступил Трамп. О намерениях России во внешней политике? А именно к этому приведут сокращения. Неужели мы не хотим знать об опасной трансграничной заразе, исходящей из России? Похоже, этого не хочет Трамп. Можно ли вообразить хулу на американских дипломатов - патриотов, которые служат своей стране в сложных условиях России, - и хвалу Путину? Но это то, что сегодня сделал президент», - цитирует Макфола ресурс Rawstory.

Дональд Трамп, заочно обращаясь к президенту Путину, заявил журналистам: «Хочу поблагодарить его, поскольку мы и так хотели урезать расходы на заработную плату. Лично я благодарен за то, что он выслал большое количество персонала. Мы сможем сэкономить много денег». Многие СМИ пишут, что непонятно, было ли это заявление шуткой.