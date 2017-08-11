Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Республика: Последняя игрушка президента
Последняя игрушка президента
Как внешняя политика становится отдушиной
Андрей Бабицкий
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Обещание Дональда Трампа пролить огонь и ярость на Северную Корею звучит воинственно даже с точки зрения ястребов в его администрации. Такие выражения американские президенты позволяли себе редко: Эйзенхауэр после бомбежек Хиросимы и Нагасаки звучал чуть ли не миролюбивее. Мы привыкли к тому, что слова всегда мягче дел – и это хороший повод напомнить себе, сколь много агрессивных действий может позволить себе человек, находящийся в Белом доме, даже в том случае, если с его лица не сходит дружелюбная улыбка.
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