КНДР и США обменялись планами превентивных ударов

Пхеньян будет готов к атаке в середине августа, Вашингтон – по первому слову Трампа

Военные КНДР и США заочно обменялись заявлениями о планах нанесения превентивных атак на позиции друг друга. Северокорейский генерал Ким Рак Диом рассказал детали разрабатываемой Пхеньяном атаки на военную базу США в Тихом океане – Гуам, где располагаются стратегические бомбардировщики США B-1B, а также 7000 американских военных. Отсюда B-1B осуществляют вылеты в район Корейского полуострова.

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