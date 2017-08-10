КНДР и США обменялись планами превентивных ударов
Пхеньян будет готов к атаке в середине августа, Вашингтон – по первому слову Трампа
- Людмила Климентьева
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Военные КНДР и США заочно обменялись заявлениями о планах нанесения превентивных атак на позиции друг друга. Северокорейский генерал Ким Рак Диом рассказал детали разрабатываемой Пхеньяном атаки на военную базу США в Тихом океане – Гуам, где располагаются стратегические бомбардировщики США B-1B, а также 7000 американских военных. Отсюда B-1B осуществляют вылеты в район Корейского полуострова.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}