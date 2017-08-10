Аналитика
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Корейский кризис: Новые страсти вокруг КНДР

Трамп между ястребами и голубями

Обозреватель FT Катрина Мэнсон о новом внешнеполитическом кризисе для США – теперь с Северной Кореей

Сначала была идея съесть по гамбургеру и договориться, а теперь «огненная буря, какой мир еще не видел». Президент США Дональд Трамп в попытках решить корейскую проблему перешел от приглашений отужинать с Ким Чен Ыном к угрозе ядерным оружием. Риторика Трампа выдает бессистемные метания из крайности в крайность.

«Грозить одной рукой, а другой приглашать к переговорам – опасная тактика, которая может подорвать дипломатические усилия и сделать конфликт более вероятным», – говорит Дженни Таун, руководитель северокорейской программы в Институте США и Кореи. По ее словам, напряжение вокруг Кореи сейчас самое высокое за все время ее наблюдений.

КНДР и США обмениваются угрозами, разжигающими ненависть друг к другу. Северная Корея – государство, ядерные амбиции которого вписаны в конституцию страны, – объявила в ответ на заявление Трампа, что рассматривает возможность атаки на американский остров Гуам, расположенный к югу от Японии. Впрочем, гораздо хуже то обстоятельство, что Трамп сам провел для себя красную линию – угрозу, которую он должен будет реализовать, если Северная Корея проигнорирует его требования.

Всего три месяца назад Трамп говорил, что для него будет «честью» встретиться с верховным лидером Кимом. Трамп разрывается между двумя лагерями советников. «Есть лагерь ястребов, уверенный в том, что давление на Корею нужно только усиливать, не останавливаясь даже перед возможностью превентивного удара», – сообщает источник, знакомый с ситуацией. В противоположном лагере считают, что переговоры надо продолжать, хотя позиции этого лагеря слабые, учитывая быстро развивающуюся ядерную программу Кима.

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