Как грамотно распорядиться президентским временем

2 часа 15 минут длился разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Кажется, Владимир Путин очень ждал этой встречи с Дональдом Трампом. Российского президента никак нельзя заподозрить в забывчивости, и уж тем более он не мог забыть холодного приема, который был оказан ему на встрече «двадцатки» в Брисбене в 2014 г. Да, вполне возможно, они уже встречались с Дональдом Трампом, когда тот был богатым шалопаем – девочки-красавицы, казино и небоскребы, а Владимир Путин занимал видное место в мировой политической иерархии. Но той встречи или встреч как бы и не было. Потому что сейчас это не Дональд Трамп, это США! И еще немножко этот Дональд Трамп, который теперь США, – российское произведение, если верить американским спецслужбам.

О яростном стремлении к такой встрече свидетельствует и яростный антиамериканизм, которым пропитана путинская медиасреда, да и выступления самого президента часто полны антиамериканскими намеками – так нужно было это совместное, равное появление на публике, это рукопожатие, это обсуждение судеб мира двумя как бы его властителями.

И вот оно, наконец! И планируется всего час – а поговорить удается 2 часа 15 минут! И президент Трамп характеризует встречу словом tremendous – что можно понять как «потрясающий», а не как «крупный». И пусть Америка бранит своего президента Трампа, уличает его во лжи, пусть говорит, что приглашать президента Путина в совместный проект обеспечения кибербезопасности – все равно что приглашать грабителя планировать систему защиты дома, пусть называют результаты встречи катастрофическими, все это уже не печалит российскую сторону.

Сама по себе встреча уже была бы явной удачей – но ее содержание превзошло всякие ожидания. Большую часть времени – 40 минут из 135 – речь шла о могуществе России, потому что как иначе можно назвать обсуждение российского вмешательства, было оно или нет, в выборы в самой мощной и влиятельной стране мира? Не менее почетной была и дележка Сирии, куда Россия влезла, разумеется, по просьбе Сирии, но ведет себя там вполне по-хозяйски и даже допускает высказывания типа того, что тамошняя операция – прекрасная реклама российского оружия.

Да, об Украине тоже было, но вскользь, мельком, а о Крыме и вовсе, кажется, ничего. И о КНДР с ее баллистической ракетой – тоже вскользь. Полнейший, полнейший триумф. Но только публичный.

Потому что если кто-либо в толще американской или европейской бюрократии, в среде тех людей, которые, собственно, и определяют мировую повестку, до этой встречи сомневался в том, что президенту Трампу не стоит доверять, то теперь сомнения наверняка рассеялись. А значит, Европа должна вести более самостоятельную политику – и она явно не будет пророссийской; и в США будут с еще большим подозрением относиться к любым проявлениям дружелюбия к России; и прочий мир должен слегка напрячься, глядя на добрые отношения двух непредсказуемых ядерных лидеров.

А значит, следующая их встреча, снова долгая, будет даже менее осмысленной, чем та, что то ли случилась, то ли не случилась, когда Дональд Трамп был просто богатым шалопаем в окружении красавиц, а Крым принадлежал Украине.