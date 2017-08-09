КНДР пригрозила ракетным ударом по Гуаму
- Наталья Райбман,
- Людмила Климентьева
- / Ведомости
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КНДР заявила, что планирует пуск баллистической ракеты по американским военным базам на Гуаме в ответ на «безумные» учения ВС США, которые, как считают в Пхеньяне, обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова. Стратегические войска КНДР «серьезно рассматривают план операции нанести удар окружения стратегической баллистической ракетой «Хвасон-12» средней и дальней дистанции на окружающую местность острова Гуам», заявил представитель стратегических войск. Его заявление публикует информагентство ЦТАК. После «окончательного изучения и завершения» план будет передан на утверждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну и приведен в действие по его приказу. Пхеньян подчеркнул, что среди целей удара будет база ВВС США «Андерсен». С нее стратегические B-1B вылетают к Корейскому полуострову, когда возникает необходимость продемонстрировать силу Пхеньяну.
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