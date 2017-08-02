Тиллерсон: США не хотят смены режима в КНДР

Администрация США не добивается смены режима в КНДР, не стремится к объединению двух Корей и не нуждается в предлогах, чтобы отправить войска на север от 38-й параллели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Мы вам не враги, мы вам не угрожаем, но вы являетесь недопустимой угрозой для нас, и нам приходится отвечать», - сказал он, обращаясь к Пхеньяну. По его словам, США стремятся к диалогу с Северной Кореей, но этот диалог не предполагает, что КНДР может сохранить ядерную программу.

Ранее Пхеньян отказывался от диалога на этих условиях, напоминает ВВС.

По словам Тиллерсона, США придерживаются стратегии по устойчивому применению экономического давления на руководство КНДР, усиливающийся прессинг должен заставить Пхеньян отказаться от своих планов.