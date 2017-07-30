КНДР пообещала принять решительные меры в ответ на новые санкции США

Пхеньян предпримет решительные меры, если США примут решение усилить санкции в отношении Северной Кореи, пишет южнокорейское агентство «Ренхап».

«Если Соединенные Штаты будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями, как мы уже говорили раньше», — приводит агентство слова представителя северокорейского МИДа.

В субботу в Белом доме США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. В пятницу он был одобрен сенатом. За документ проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.

В пятницу КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела менее 1000 км. В МО РФ заявили, что пуск не представлял опасности.