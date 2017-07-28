Пентагон: баллистическая ракета КНДР пролетела меньше тысячи километров

Пентагон подтвердил, что Северная Корея сегодня запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), она пролетела менее 1000 км. Это второй такой запуск Пхеньяна.

«По нашей оценке, это была межконтинентальная баллистическая ракета, как мы и ожидали», - сообщил журналистам представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис. МБР пролетела примерно тысячу километров, прежде чем упасть в Японское море. «Мы работаем с нашими межведомственными партнерами для более детального анализа», - отметил он.

Пуск баллистической ракеты в Северной Корее был произведен в направлении от границ с Россией и не представлял опасности для России, заявили в российском военном ведомстве.

«Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17.40 мск с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении», - сказано в сообщении Минобороны. Баллистическая цель классифицирована как ракета средней дальности.