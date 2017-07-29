Белый дом: Трамп подпишет законопроект о новых санкциях в отношении России

В Белом доме США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.

«Президент прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Сейчас он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — говорится в сообщении Белого дома.

Накануне законопроект был одобрен сенатом. За документ проголосовали 98 сенаторов, против — 2. В палате представителей его поддержали 419 депутатов.