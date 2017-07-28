Законопроект об антироссийских санкциях одобрен сенатом США

Сенат США одобрил законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 98 сенаторов, против – 2. При первом голосовании, когда законопроект был внесен в палату, результат был аналогичный. В палате представителей его поддержали 419 депутатов, против высказались лишь трое.

Законопроект ограничивают максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты и сроки предоставления финансирования, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастным к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека. В документе сохранено неудобное для Белого дома положение, лишающее президента США Дональда Трампа права самостоятельно принимать решение об облегчении или отмене санкций. Подобные инициативы, в соответствии с законопроектом, должны рассматриваться конгрессменами в течение 30 дней. Кроме того власти США должны проанализировать последствия запрета на инвестиции в российский суверенный долг – на изучение вопроса отводится 180 дней.

Сенаторы загнали Трампа в угол, отмечает Reuters. Теперь он будет вынужден или занять более жесткую линию по отношению к Москве, или наложить на документ вето, чем вызвать недовольство делегировавшей его на борьбу за президентский пост Республиканской партии. Практически единогласная поддержка обеих партий связывает Трампу руки: для преодоления президентского вето конгрессменам необходимо набрать по две трети голосов в каждой из палат, что, судя по результатам голосования в поддержку документа, вполне реально.

Трамп, вероятно, подпишет документ, считают два собеседника Associated Press в Белом доме. Хотя конфиденциально президент выражал недовольство ограничением своей власти, поскольку законопроект усложнит способность Вашингтона оперативно координировать санкционную политику с европейскими союзниками, которые не поддерживают новые ограничения. Брюссель уверен, что они затрагивают энергетические интересы ЕС и создают преференции американским добывающим компаниям.

Накануне директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи не исключил, что Трамп может внести свои коррективы в законопроект. «Он может подписать законопроект о санкциях в том варианте, в котором он есть сейчас, он может заблокировать санкции или инициировать даже еще более жесткие меры против русских», — заявил он в интервью CNN. Выбор Трампа он назвал непредсказуемым.

«США должны послать жесткий сигнал (президенту России) Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы нетерпимы к атакам на нашу демократию», - заявил один из главных сторонников жесткой линии по отношению к Москве в сенате Джон Маккейн,

Накануне Путин также дал понять, что и терпение России на исходе. «В какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны». Каким именно окажется ответ Москвы, по словам Путина, будет зависеть от итогового текста санкционного законопроекта.

Накануне источники «Коммерсанта» в МИДе говорили о вероятности симметричного ответа Москвы на санкции, введенные еще экс-президентом США Бараком Обамой. Речь идет об аресте дачного комплекса американского посольства в Серебряном Бору и его складских помещениях в ответ на арест российских резиденций под Вашингтоном и Мэрилендом, а также высылке из России 35 американских дипломатов. Стольким же представителям российского дипкорпуса пришлось покинуть США в конце 2016 г. Кроме того Москва рассматривает возможность ограничения максимального количества американских дипломатов в России. Сейчас их штат превышает размер российской дипмиссии в Вашингтоне, отмечали собеседники в российском внешнеполитическом ведомстве.