«Коммерсантъ»: На американские санкции Россия может ответить симметрично

Ответить на усиление санкций США против России Москва может симметричным образом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источнике в российском МИДе. Речь идет, прежде всего, об американской дипсобственности в России, поскольку документ делает фактически невозможным возвращение российских резиденций под Вашингтоном и Мэрилендом. Так, Москва может наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.

Также из России могут быть высланы 35 американских дипломатов. Столько же представителей российского дипкорпуса вынуждено было покинуть США после введения экс-президентом Бараком Обамой антихакерских санкций 29 декабря 2016 г. Кроме того, Москва рассматривает возможность ограничения максимального количества американских дипломатов в России. Сейчас их штат превышает размер российской дипмиссии в Вашингтоне.

В остальном абсолютно симметричные санкции могут ударить непосредственно по американским интересам. Не исключено, что Москва откажется от сотрудничества в наиболее важных для Вашингтона вопросах. Например, сейчас США добиваются от России усиления давления на КНДР, в том числе через Совет Безопасности ООН.

Издание не исключает, что ответ Москвы может затронуть и работающие в России американские компании, наиболее широко представленные в потребительском секторе и IT. Так, проблемы McDonald`s в России в начале украинского кризиса рынок напрямую связывал с политикой.

Coca-Cola и PepsiCo занимают лидирующие позиции на российском рынке безалкогольных напитков, Mondelez и Mars – заметные игроки кондитерского рынка, а последней принадлежит еще и 53% на рынке кормов для животных (Pedigree, Whiskas). Отказать популярным в России американским Google, Facebook, Apple, Adobe и Microsoft, не навлекая на себя гнева пользователей, практически невозможно, а продукты последней пока и вовсе не удалось полностью заменить отечественными аналогами даже в госструктурах.

Никто из участников рынка сейчас не готов обсуждать возможные санкции. В Coca-Cola и Mondelez отказались комментировать отношение к возможному ужесточению санкций. В Mars отметили, что «следят за развитием ситуации».