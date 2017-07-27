Сенат согласовал поправки в законопроект о санкциях в отношении России

Члены верхней палаты конгресса договорились о внесении изменений в законопроект, усиливающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи и лишающий президента права отменять их самостоятельно, без согласия законодателей. «Я рад сообщить, что мы достигли согласия, которое позволит направить законопроект о санкциях на подпись президента», - приводит Reuters слова влиятельного сенатора-республиканца Боба Кокера.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что принятие документа было бы «весьма печальным и с точки зрения российско-американских отношений, и перспектив их развития». ЕС также давал понять, что документ может затронуть интересы европейских энергокомпаний.

Внесение изменений в документ допускал и Белый дом. Отвечая на вопрос о том, принял ли президент США решение о поддержке законопроекта, пресс-секретарь администрации Сара Сандерс напомнила, что сенатор Кокер накануне отмечал: документ еще не полностью согласован. «Мы ожидаем, что есть вероятность внесения новых изменений. И поэтому мы намерены посмотреть, как будет выглядеть законопроект, прежде чем принять решение», - приводятся слова Сандерс в стенограмме на сайте Белого дома.

Вместе с тем Сандерс подчеркнула, что президент и его администрация, как уже много раз подчеркивалось, активно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Накануне документ было одобрен палатой представителей. За его принятие проголосовало 419 парламентариев, против - 3.