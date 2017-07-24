Ответ на новые санкции против России Вашингтон может получить от Брюсселя

В Еврокомиссии уже придумали ответные меры и могут применить их в течение дней, если санкции затронут интересы ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп Markus Schreiber / AP

Брюссель подготовил рекомендации для ответных мер на ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций. 22 июля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно определиться с ответными мерами, если санкции США затронут интересы европейских энергетических и других компаний. Financial Times 24 июля рассказала об уже сформированных предложениях, которые ЕК рассмотрит в ближайшую среду, 26 июля. Голосование по окончательной версии законопроекта об ужесточении санкций намечено в палате представителей конгресса на 25 июля. Обе палаты сообщили в минувшую субботу, что согласовали окончательный вариант документа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация Трампа поддерживает эти санкции. Однако позднее новый директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что Дональд Трамп еще не решил, поддержит ли он законопроект. Он сказал CNN, что президент, по его мнению, скоро определится.

Если США ужесточат антироссийские санкции, не учитывая интересы ЕС, Брюссель ответит в течение нескольких дней, следует из документа. Для начала предлагается потребовать от администрации президента США Дональда Трампа «публичного или письменного заверения», что введение новых санкций не затронет интересы Евросоюза. В дальнейшем ЕК не исключает принятие новых законов, которые позволят не признавать или не выполнять условия санкций США. Также в рекомендациях указана возможность применить ответные меры через ВТО.

Спешное составление таких рекомендаций означает, что в ЕС глубоко озабочены, что новые санкции могут ударить по европейским энергетическим компаниям, у которых есть проекты, совместные с Россией, в том числе проект газопровода «Северный поток – 2», отмечает газета.

Законопроект о новых ограничительных мерах Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР предполагает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний – до 30 дней. Президент США сможет наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. При этом отменять санкции, облегчать их или делать какие-либо другие шаги навстречу Москве, например, вернуть изъятую в декабре дипсобственность, президент сможет только по согласованию с конгрессом.

Из проекта санкций следует, что Вашингтон продолжит противодействовать строительству газопровода Nord Stream 2, потому что он оказывает «вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине». Авторы законопроекта считают, что администрация США должна сделать приоритетом экспорт американских ресурсов в Европу.

Еврокомиссия 22 июля предостерегла США от одностороннего ужесточения экономических санкций против России, предупредив, что это решение может иметь непредсказуемые и далеко идущие последствия для экономики и особенно для энергетического рынка Европы.

Участвующие в «Северном потоке – 2» европейские энергокомпании выступили против попыток США ввести санкции, под которые попадали бы российские экспортные трубопроводы, писала FT в начале июля. По ее сведеняим, некоторые европейские энергетики видят в таких действиях Вашингтона попытку отвоевать часть европейского газового рынка. Так, гендиректор французской Engie Изабель Кошер выражала надежду, что лидеры стран Евросоюза на саммите G20 в Гамбурге успели «сказать правительству и президенту США, насколько непостижима эта идея». «Применение американских санкций к проекту, находящемуся за пределами США, который реализуют не американские компании и который не финансируется в долларах США, – европейцы совершенно правильно активизировались в этом вопросе, – сказала она FT. – Это вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо».

Не вполне довольны планами конгресса США и в Берлине. «Это, если осторожно формулировать, своевольный шаг сената», – говорил ранее пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (его цитирует Deutsche Welle). По его словам, канцлер Ангела Меркель выразила недоумение в связи с тем, что в случае ужесточения санкций против России под удар попадает европейская экономика. «Так быть не должно», – отметил Зайберт. По его словам, экономические интересы и вопросы санкций должны быть отделены. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в июне говорил: «Недопустимо использовать санкции для того, чтобы выдавить российский газ и продавать американский».

Планируя ввести эти санкции, США руководствуются своими экономическими интересами и стремятся укрепить свою экономику и внешнюю политику за счет Европы и России, заявила 21 июля Passauer Neue Presse эксперт в области энергетики Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт. «Идет борьба вокруг углеводородных энергоресурсов», – цитирует ее Deutsche Welle. Она не ждет непосредственного вреда от новых американских санкций для германской экономики, поскольку на рынке достаточно природного газа, множество средств его доставки и терминалов для сжижения газа. Протекционистская политика США несколько снижает экономические возможности Германии, считает Кемферт. Однако последовательный отказ от использования углеводородных ресурсов поможет Германии избежать участия в геополитических конфликтах и предотвратить ущерб для экономики, этому поможет переход к альтернативной энергетике и использование инновативных технологий в автомобилях, отмечает эксперт DIW.

«Бытует мнение, что нынешний законопроект нанесет больше вреда интересам американских компаний, чем России, заявил "Интерфаксу" 24 июля президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко. – Возможно, это действительно так, поскольку он был одобрен сенатом в эмоциональном порыве, очень быстро написан без консультаций, в том числе с союзниками». Он добавил, что есть опасение, что принятие закона может вынудить американские энергетические компании уйти с российского рынка.