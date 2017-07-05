Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Американские гиганты против санкций
ExxonMobil, Chevron против ужесточения санкций в отношении России
Их лоббизм может затруднить принятие соответствующего законопроекта в конгрессе США
- Брэдли Олсон,
- Питер Николас
- / The Wall Street Journal
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Американские компании выступили против ужесточения антироссийских санкций
Gregory Bull / AP
ExxonMobil, Chevron и другие энергетические компании вслед за президентом США Дональдом Трампом выступили против законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Они утверждают, что из-за него могут быть закрыты их нефтяные и газовые проекты по всему миру, в которых участвуют российские партнеры. Лоббизм компаний может осложнить принятие законопроекта в палате представителей конгресса.
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