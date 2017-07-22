Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России

Ограничительные меры могут коснуться банков и нефтегазового сектора, но не отразятся на сотрудничестве в космической сфере

Палата представителей США завершила работу над законопроектом о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана М. Стулов / Ведомости

Палата представителей США завершила работу над законопроектом о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана. Окончательная версия документа опубликована на сайте конгресса, голосование по нему должно состояться во вторник, 25 июля. Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать две трети конгрессменов. В случае принятия документ будет направлен на подпись президенту.

Законопроект разделен на две части, первая посвящена ограничительным мерам в отношении Ирана, во второй содержатся антироссийские санкции. Он был внесен в конгресс США 12 июля, 15 июля его одобрил американский сенат.

Новые ограничительные меры в отношении России касаются российских банков и нефтегазового сектора. Отмечается, что санкции не должны отразиться на сотрудничестве стран в космической сфере и вредить NASA.

В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков и нефтегазовых компаний, попавших под санкции, — до 14 и до 30 дней соответственно.

Согласно законопроекту, президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку.

Отмечается, что Вашингтон продолжит противодействовать строительству газопровода Nord Stream 2, потому что он оказывает «вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине». Авторы законопроекта считают, что администрация США должна сделать приоритетом экспорт американских ресурсов в Европу.

Документ должен не только ввести дополнительные санкции в отношении двух стран, но и усложнить процедуру отмены ограничительных мер: конгресс сможет препятствовать администрации Дональда Трампа, если она решит изменить санкционную политику. Также законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне распоряжений администрации Барака Обамы.