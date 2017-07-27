Путин пообещал, что Россия ответит на санкции США

Москва не собирается бесконечно терпеть хамство в ее отношении, отметил он

Путин напомнил, что российская сторона ведет себя очень сдержанно и терпеливо Dmitry Lovetsky / AP

Россия в какой-то момент ответит на санкции США в отношении страны, но при этом ее реакция будет зависеть от финальной версии американского законопроекта. Об этом заявил в четверг, 27 июля, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Путин напомнил, что российская сторона ведет себя очень сдержанно и терпеливо, но «невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство» в ее отношении (цитаты по «Интерфаксу»). Москва заметила, что ее на протяжении длительного времени пытаются провоцировать, например высылают российских дипломатов из США, и это противоречит нормам международного права, добавил он.

Российский президент подчеркнул, что санкции тоже незаконны с точки зрения международного права, поскольку нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации. При этом, по мнению Путина, американский законопроект об ограничительных мерах является попыткой использовать геополитические преимущества США в конкурентной борьбе.

Он считает, что практика трансграничного применения американского законодательства абсолютно неприемлема и разрушает международные отношения. «Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом», - указал президент.

Вместе с тем Путин признался, что сожалеет о кризисе в отношениях Москвы и Вашингтона. По его словам, ему «очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов», в том числе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

«Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе. В данном случае борьбы президента Трампа и его политических противников внутри США», - высказал мнение Путин.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ближайшем будущем Россия и США перейдут к развитию взаимоотношений. Он добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много «общих друзей» и «просто здравомыслящих людей» и они вместе могли бы гораздо эффективнее решать мировые проблемы.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в свою очередь призвал к переговорам между Евросоюзом и США по возможным новым американским санкциям в отношении России, поскольку эти меры могут иметь последствия не только для нее.

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