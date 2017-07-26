МИД назвал Вашингтон источником опасности

Принятие палатой представителей конгресса законопроекта об ужесточении санкций замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал «серьезным шагом в направлении уничтожения перспектив для нормализации» двусторонних отношений. Он заявил ТАСС, что «происходящее не укладывается в рамки здравого смысла».

«Вчерашнее голосование в палате представителей по законопроекту, получившему одиозное название "Акт о противодействии враждебным странам через санкции", принесло ожидавшийся нами результат: подавляющим большинством голосов законопроект принят и теперь переходит на рассмотрение в верхнюю палату конгресса - в сенат. Думаю, что там законопроект через необходимую процедуру одобрения пройдет довольно быстро и в скором времени ляжет на стол президенту США», - отметил замминистра.

Однако, по его словам, Москва «не поддается эмоциям» и продолжит искать пути для достижения компромисса в вопросах, которые важны обеим сторонам: в борьбе с терроризмом и с распространением оружия массового уничтожения. «Тем много, и мы к этому сотрудничеству готовы», - добавил дипломат.

Принятие законопроекта в МИДе считают осознанным выбором врагов России в США, которые «совсем распоясались и не знают удержу в своем раже». «Соответственно, мы так и будем воспринимать сегодняшнюю Америку. Вашингтон - источник опасности, - сказал Рябков. - Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно». По его словам, Россия не раз посылала США сигналы о возможных ответных действиях на антироссийские санкции и рассчитывает, что они дошли до адресатов в Вашингтоне.