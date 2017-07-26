Орешкин: новые санкции США больше ударяют по энергобезопасности ЕС, чем по рублю и экономике России

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что новые санкции США в отношении России сильнее повлияют на полномочия президента США, бизнес-интересы европейских компаний и энергобезопасность ЕС, а на экономику России и курс рубля особого влияния не окажут.

«Очень серьезное давление со стороны США мы видим на европейские компании, идёт прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний. Причём даже зачастую внутри самой Европы - по вопросам энергетической безопасности Европы», - сказал Орешкин.

Он отметил, что «нас научили в последние несколько лет, что нужно рассчитывать в первую очередь на себя, как раз развитие собственных производств, развитие малого и среднего бизнеса - то, на что не будет влиять внешняя среда».

«На самом деле, макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьёзное влияние на российскую экономику. Поэтому надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать, и только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочём», - добавил Орешкин.

Комментируя вопрос о возможном влиянии санкций на курс рубля, министр заявил, что «курс у нас плавающий, колебания есть всегда, поэтому здесь какие-то движения возможны, но ничего экстраординарного абсолютно не ожидаем».

Отвечая на вопрос, могут ли санкции повлиять на пересмотр макропрогноза, Орешкин сказал, что «когда мы в апреле представляли предыдущую версию прогноза, мы говорили о том, что во втором полугодии ожидаем в целом ухудшения ситуации с потоками капитала. И в принципе эта ситуация укладывается в эту рамку». «Поэтому никаких кардинальных отличий мы не ожидаем здесь увидеть», - сказал он.