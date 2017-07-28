Москва ответила Трампу за отнятые Обамой дачи

Права пользоваться складами и дачей американское посольство лишится с 1 августа, сказано в заявлении Carsten Koall / Getty Images

Российский МИД в пятницу, 28 июля, потребовал сократить до 455 человек численность американской дипломатической миссии в России. Американским дипломатам также будет запрещено пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору. Это ответ России на поддержанный в четверг конгрессом США законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, сказано в официальном заявлении МИДа, распространенном в пятницу. «Речь идет не о десятках, а о сотнях дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств в России», - сообщил источник «Интерфакса».

Российские власти дали ответ на новые санкции США, не дожидаясь, пока законопроект подпишет президент Дональд Трамп. Решение конгресса «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах», говорится в заявлении российского МИДа. Россия «делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения», США же «под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции», поясняет российское внешнеполитическое ведомство. «Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США. Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса», – добавляют российские дипломаты.

Численность американской дипмиссии в России должна быть сокращена до 455 человек к 1 сентября. Сокращения должны коснуться не только дипломатических, но и технических сотрудников дипмиссии и не только посольства США в Москве, но и генеральных консульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, следует из документа. Такой же численный состав сейчас в российской дипломатической миссии в США. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», – предупредил российский МИД.

Права пользоваться складами и дачей американское посольство лишится с 1 августа, сказано в заявлении. «Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», – завершили заявление дипломаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва не стала дождаться подписи президента США Дональда Трампа, поскольку после решения сената вопрос практически решен. «В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, которая уже вышла после сената. Технологически эта форма представляется почти окончательной», – цитирует его «Интерфакс».

Накануне, 27 июля, ответ США в случае ужесточения санкций анонсировал президент России Владимир Путин. «Мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой‑то момент нам придётся отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое‑то хамство в отношении нашей страны», – заявил глава государства на пресс-конференции в Финляндии. Когда именно последует ответ со стороны российских властей и каким именно он будет, «будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон», уточнил Путин.

29 декабря 2016 г. аналогичные санкции в отношении российской дипломатической миссии были введены прежним президентом США Бараком Обамой. США должны были покинуть 35 российских дипломатов и членов их семей, кроме того, российским дипломатам был запрещен доступ в загородные дачи постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. Собственность оформлена «в юридически обязывающих двусторонних документах», сказано в пятничном заявлении российского МИДа. «Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику», – резюмируют российские дипломаты.

Санкции властей США в отношении российских дипломатов и недвижимости были «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов и действия российских дипломатов, которые мы считаем не соответствующими дипломатической практике», пояснял высокопоставленный собеседник в администрации США агентству Reuters.

Россия немедленного ответа на действия американских властей тогда не дала: за месяц до того, в ноябре 2016 г., в США был избран новый президент Трамп, с которым многие российские политики связывали надежды на нормализацию отношений с США. Вопрос о российских посольских дачах обсуждался во время первой встречи президента Владимира Путина и Трампа в июле, но договоренности стороны не достигли, сообщали «Известия».

Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов напоминает, что представители госдепартамента, пусть и анонимно, уже заявляли, что воспримут российские ответные меры не как ответные на высылку российских дипломатов и арест недвижимости в конце 2016 г., а как самостоятельное действие. Поэтому ответные меры США на российские меры неизбежны - и две страны вступают в полноценную санкционно-дипломатическую войну.

Трамп – отличная возможность для Европы улучшить отношения с Россией