Теннис, барбекю и шпионы: конфликт вокруг дач посольства РФ в США обостряется

Более 40 лет поместье Pioneer Point использовалось как место отдыха сотрудников российского посольства JIM LO SCALZO / EPA

Это поместье считалось одним из лучших на Атлантическом побережье США: участок площадью 18,2 га с буйной растительностью и видами на побережье. Его самое ценное преимущество — уединенное расположение.

Более 40 лет поместье Pioneer Point в штате Мэриленд использовалось как место отдыха сотрудников российского посольства в Вашингтоне: сюда приезжали на выходные на барбекю, поиграть в теннис, покататься на корабле. Но сейчас здесь пусто, а на ограждении из сетки висит знак, запрещающий вход на территорию.

Спустя полгода после того как администрация Барака Обамы лишила Россию доступа к этой недвижимости, поместье в Мэриленде, как и еще одна посольская дача на Лонг-Айленде, похоже, становятся средством проверки отношений между Москвой и Вашингтоном уже при президенте Дональде Трампе.

Когда Белый дом в декабре закрыл доступ к объектам, которые, как сообщалось, используются российскими разведслужбами, и выслал 35 российских дипломатов, Кремль отказался от ответных мер. Но недавно Москва начала активно требовать вернуть недвижимость и пригрозила лишить посольство США в Москве ряда объектов. Эта первая возможная мера в ответ на санкции, введенные Вашингтоном в декабре после обвинений России во вмешательстве в ход президентских выборов в США.

Переговоры между представителями российского МИДа и госдепартамента США, прошедшие в Вашингтоне на этой неделе, не увенчались успехом, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал действия американской стороны по аресту посольской недвижимости «неприемлемыми и противоправными», добавив, что они не могут остаться без ответа. «Пока на эту тему объявить нечего, но мы американцев предупредили, что нам необходим безусловный возврат собственности, иначе последуют ответные меры», – заявил Рябков агентству ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник сравнил изъятие дипломатической собственности с «грабежом средь бела дня». «Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что все-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение – об аресте дипломатической недвижимости, как и об "изгнании" 35 дипломатов с семьями – было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии», – сказал Лавров.

Поместье Pioneer Point в округе Куин-Эннс включает в себя величественный кирпичный особняк, разделенный на апартаменты, коттеджи для гостей, ухоженные лужайки, теннисный корт и собственный пирс, откуда можно отправиться на прогулку под парусом или на рыбалку.

JIM LO SCALZO / EPA Поместье Pioneer Point, вид сверху 1/4 JIM LO SCALZO / EPA Поместье Pioneer Point и окрестности 2/4 Reuters Эвакуация россиян из Pioneer Point 3/4 Brian Witte / AP Полиция у поместья 4/4

Президент Center for the National Interest Дмитрий Саймс несколько раз бывал в Pioneer Point, когда послом РФ в США был Юрий Ушаков (с 1999 по 2008 г.), сейчас занимающий должность помощника президента России. «Там бывали самые разные люди, которых вы никогда не ожидали бы увидеть вблизи [российского] посольства… Сенаторы, чиновники Белого дома… Ушаков и его жена Светлана входили в высшее общество Вашингтона. Это было совершенно другое окружение», – вспоминает Саймс.

Возвращение этой собственности важно для России по многим причинам, рассуждает Саймс: похоже, там осталось какое-то оборудование спецслужб, которое не успели вывезти до выселения; с другой стороны, это вопрос престижа. «Для них довольно унизительно, если их дачи можно забрать в одностороннем порядке. Предполагаю, они пытаются сообщить Трампу примерно следующее: «Слушай, ты говорил о нас много хорошего, и мы это ценим. Но что-то уже нужно сделать», – говорит Саймс.

У жителей Куин-Эннс разные мнения о том, стоит ли пускать россиян обратно. Некоторые из них даже не знали, что это было место отдыха российских дипломатов. Другие помнят, что те приезжали регулярно, на автобусе Greyhound, заходили в местный универмаг и винный магазин. По словам некоторых местных жителей, более приметны были агенты ФБР, установившие контрразведывательный пост в соседнем Сентервиле.

Официантка местного кафе Энджи говорит, что была бы рада возвращению россиян, хотя большинство из них очень скупы на чаевые. «У меня с этим нет никаких проблем. Они же платят за свою собственность. Есть много других вещей, о которых нам стоило бы беспокоиться», – добавляет она.

Есть и другие мнения. «Не думаю, что мы должны позволять русским шпионить за нами», – язвительно говорит Элинор, пенсионерка из Сентервиля.

Многие законодатели считают так же. Республиканцы Марко Рубио, Линдси Грэм и Джонни Айзексон присоединились к демократам, требующим от Белого дома не возвращать недвижимость российскому посольству.

По мнению Клиффа Купчана, председателя консалтинговой компании Eurasia Group, попытки Белого дома вернуть посольскую недвижимость могут столкнуться с мощным сопротивлением конгресса, что еще больше затрунит снятие санкций с России.

Тем не менее у Москвы есть возможность прощупать почву. «Они понимают, что быстрым процесс не будет. Они хотят получать небольшие уступки раз за разом. И я думаю, они рассматривают возвращение этой собственности как небольшой, но значимый шаг на пути возврата к конструктивным отношениям с Соединенными Штатами», – говорит Купчан.

Перевела Надежда Беличенко