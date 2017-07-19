Политконсультант из Eurasia Group сообщил о тайной беседе Путина и Трампа на G20

Встреча длилась около часа. Кроме президентов на ней присутствовал лишь переводчик с российской стороны

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 провели две встречи, сообщил президент Eurasia Group, занимающейся политическим консалтингом, Ян Бреммер. Одна из них была официальная, она продолжалась 2 часа 15 минут, на нее были приглашены журналисты. Другая – тайная – состоялась в ходе ужина, куда были приглашены все члены G20, но у президентов была возможность пообщаться тет-а-тет.

Первыми новость о тайной встрече узнали клиенты Бреммера, сообщает Reuters. В заметках для подписчиков политконсультант сообщил им, что встречу с Путиным Трамп провел «на полпути к ужину», длилась она около часа. Разговор был «частным и оживленным», а присоединился к беседе лишь переводчик Путина». Агентство напоминает, что за ужином рядом с Путиным сидела супруга Трампа Мелания, как видно из официальной хроники.

Трамп прибыл на ужин в начале восьмого и покинул его лишь за несколько минут до полуночи, отмечает The Hill, тогда как по протоколу он должен был продолжаться с 20.30 до 22.00.

Больше часа спустя после появления этой новости Белый дом подтвердил, что Трамп и Путин общались за ужином, но встречей в строгом смысле слова это назвать нельзя. «Между президентом Трампом и президентом Путиным не было «второй встречи », всего лишь короткая беседа в конце ужина», - цитирует издание чиновника администрации. «Инсинуация, что Белый дом попытался «скрыть » вторую встречу, является ложной, злобной и абсурдной», - добавил он. Сколько именно продолжалась встреча, чиновник не уточнил.

Бреммеру ответил и сам Трамп , назвав новость о «секретном ужине с Путиным» фальшивой. «Канцлер Германии пригласила на ужин всех лидеров G20 с супругами. Пресса знала», - написал он.

Бреммер пояснил свою позицию. «Пресса не знала, что вы провели с Путиным часовую беседу один на один (с его (Путина) переводчиком. Другие лидеры G20 нашли это… необычным», - ответил он Трампу. На уточняющий вопрос Бреммера, о чем же именно Трамп беседовал с Путиным, американский президент пока не ответил.

«Никогда в жизни не видел двух стран, чьи национальные интересы были бы настолько различны, а лидеры – близки друг другу», - заключил Бреммер.

Первая встреча президентов проходила на фоне расследования о российском вмешательстве в американские выборы и едва ли не ежедневных разоблачениях представителей ближнего круга Трампа в связях с Москвой. В Конгресс США внесен законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Официальная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля в Гамбурге. Позже президенты публично заявляли, что остались довольны ее результатами. Трамп сообщил, что первые 20 минут он посвятил расспросам о вмешательстве России. Хозяин Белого дома также признавал, что ему удалось «поладить с Путиным», а достигнутые ими договоренности по Сирии соблюдаются. Путин назвал эти договоренности «прорывом».