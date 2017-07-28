Теффт категорически возражает в связи с решением России о мерах против Вашингтона

Посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован решением России о мерах против США, заявили в посольстве США в России.

«Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения», - говорится в заявлении посольства, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

Ранее в пятницу МИД России объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

«В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября этого года привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», - заявили в МИД России.

«Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», - пояснили на Смоленской площади.

В заявлении также сказано, что «российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору».

«Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», - подчеркнули в МИД России.