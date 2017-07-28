Дача, которой запретили пользоваться США
МИД России через полгода ответил на изъятие российских «дипломатических дач» в США
Российский МИД в пятницу, 28 июля, запретил американской дипломатической миссии пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору (на фотографиях)
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МИД также потребовал сократить до 455 человек численность дипмиссии
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Это ответ России на поддержанный в четверг конгрессом США законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, сказано в официальном заявлении МИДа, распространенном в пятницу
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Российские власти дали ответ на новые санкции США, не дожидаясь, пока законопроект подпишет президент Дональд Трамп
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Решение конгресса «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах», говорится в заявлении российского МИДа
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Численность американской дипмиссии в России должна быть сокращена до 455 человек к 1 сентября
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Права пользоваться складами и дачей американское посольство лишится с 1 августа, сказано в заявлении
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва не стала дождаться подписи президента США Дональда Трампа, поскольку после решения сената вопрос практически решен
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Накануне, 27 июля, ответ США в случае ужесточения санкций анонсировал президент России Владимир Путин
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29 декабря 2016 г. аналогичные санкции в отношении российской дипломатической миссии были введены прежним президентом США Бараком Обамой
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США должны были покинуть 35 российских дипломатов и членов их семей, кроме того, российским дипломатам был запрещен доступ в загородные дачи постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне
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