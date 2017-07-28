Дача, которой запретили пользоваться США

Евгений Разумный / Ведомости

США должны были покинуть 35 российских дипломатов и членов их семей, кроме того, российским дипломатам был запрещен доступ в загородные дачи постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне

11/11