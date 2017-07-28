Коммерческая недвижимость

Дача, которой запретили пользоваться США

МИД России через полгода ответил на изъятие российских «дипломатических дач» в США
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