Какими зданиями пользуется американская дипмиссия в Москве

Максим Стулов / Ведомости

Здание Англо-американской школы посольства США. Находится на северо-западе Москвы рядом с элитным жилым комплексом «Покровские Холмы». В школе обучаются около 1250 учеников из 60 стран мира. На территории также есть многоцелевой зал/театр на 630 мест, стадион и крытый бассейн. В конце прошлого года CNN сообщило, что Кремль в ответ на высылку из США российских дипломатов закрыл школу. Позже МИД России опроверг это сообщение

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