Какими зданиями пользуется американская дипмиссия в Москве
В ответ на новые санкции Россия изымает у США дачу и склады в Москве
Резиденция посла США в Москве Спасо-хаус расположена в особняке Второва по адресу Спасопесковская площадь, 10. Здание находится в пользовании у США, но принадлежит России и является памятником архитектуры предреволлюционного времени
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Особняк используется в качестве резиденции посла США в Москве с 1933 г. Здесь жили во время государственных визитов Эйзенхауэр, Никсон, Рейган. Общая площадь участка резиденции - 7100 кв. м, кадастровая стоимость - 416 млн руб. Площадь здания - 2600 кв. м, кадастровая стоимость - 56,8 млн руб.
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Американское посольство на Новинском бульваре в Москве. Здание было построено в 1952 г. как жилой дом
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Но в 1953 г. туда переехала американская дипмиссия, которая до этого располагалась прямо напротив Кремля на Моховой улице. В 1969 г. территория посольства была расширена до Конюшковской улицы. Дипмиссия получила ее в безвозмездную аренду на 85 лет (до 2054 г.)
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Но работы американской дипмиссии в Большом Девятинском переулке были приостановлены в 1987 г., поскольку, как утверждает американская сторона, в готовых стенах были обнаружены подслушивающие устройства. В итоге комплекс был построен только в мае 2000 г.
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Здание Англо-американской школы посольства США. Находится на северо-западе Москвы рядом с элитным жилым комплексом «Покровские Холмы». В школе обучаются около 1250 учеников из 60 стран мира. На территории также есть многоцелевой зал/театр на 630 мест, стадион и крытый бассейн. В конце прошлого года CNN сообщило, что Кремль в ответ на высылку из США российских дипломатов закрыл школу. Позже МИД России опроверг это сообщение
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Склады посольства США находятся в промзоне в районе Чертаново Южное по адресу: Дорожная улица, 9B, по соседству с объектом «Мосэнерго». Площадь основного здания - около 2300 кв. м, кадастровая стоимость - 48 млн руб. (на фото промзона в Чертаново Южное)
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Дача посольства США расположена в районе Хорошево-Мнёвники в северной части Серебряного Бора. Граничит с парком «Ветеран». Периодически здесь проводятся различные встречи с участием дипломатов, праздники барбекю и т. д.
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В ответ на новый пакет антироссийских санкций США МИД России сообщил, что приостанавливает использование американской посольской дачи в Серебряном Бору с 1 августа 2017 г.
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