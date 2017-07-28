Место для жизни

Какими зданиями пользуется американская дипмиссия в Москве

В ответ на новые санкции Россия изымает у США дачу и склады в Москве
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото