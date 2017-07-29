Тиллерсон возложил на Россию и Китай ответственность за ситуацию вокруг КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в обострении обстановки на Корейском полуострове виноваты Россия и Китай. Тиллерсон также призвал к усилению санкции в отношении Северной Кореи.

«Как основные экономические пособники северокорейской ядерной программы, Китай и Россия несут особенную ответственность за эту растущую угрозу», — говорится в заявлении госдепартамента США.

Накануне Северная Корея во второй раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела менее 1000 км. В Минобороны России заявили, что пуск не представлял опасности.