Пхеньян пообещал ответить США на новые санкции Совбеза ООН

Пхеньян назвал новые санкции СБ ООН «жестоким нарушением суверенитета КНДР», заявил, что меры ядерного сдерживания и защиты не являются предметом для переговоров, и пообещал, что инспирировавший санкции Вашингтон заплатит за совершенные преступления в тысячекратном размере. Как сообщает AFP, заявление передало агентство ЦТАК. В нем говорится, что КНДР готова на крайние меры, если США не прекратят попытки удушения северокорейского государства.

5 августа Совбез ООН ввел санкции против Северной Кореи в ответ на два последних запуска северокорейских баллистических ракет. Ограничительные меры поддержали в том числе Китай и Россия. Санкции ограничили экспорт северокорейского угля, железной руды, свинца и морепродуктов, также были введены ограничения против крупнейших северокорейских компаний и были снижены квоты по найму на работу граждан КНДР другими странами.

В Маниле на сессии АСЕАН по безопасности руководитель МИД Республики Кореи Кан Гён Хва предложил северокорейскому коллеге Ли Ён Хо переговоры, но тот отказался, сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники. Северокорейский министр указал, что Сеул сотрудничает с США, так что предложение диалога является неискренним.