Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп благодарен России и Китаю за поддержку новых санкций в отношении КНДР, которые были введены 5 августа СБ ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая усиливает санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведенные ею ранее ракетные испытания. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия данной резолюции», — говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что Вашингтон «продолжит сотрудничать с союзниками и партнерами для усиления дипломатического и экономического давления на КНДР, чтобы покончить с ее угрожающим и дестабилизирующим поведением».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ответственность за ситуацию вокруг КНДР несут Россия и Китай «как основные экономические пособники северокорейской ядерной программы».