Власти США ввели годичный запрет на поездки в Северную Корею

С 1 сентября в США вступает запрет на посещение Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на заявление госдепартамента. Тем, кто находится в КНДР сейчас, предписывается вернуться до указанного срока.

Запрет распространяется на всех американцев и вводится на ближайший год. В течение этого времени американские паспорта будут недействительны для визитов в КНДР. Исключения могут быть сделаны для журналистов и сотрудников гуманитарных миссий, в частности международного и американского Красного Креста.

Запрет на поездки был введен еще 21 июля. Это произошло после смерти американского туриста Отто Вомбиера, путешествовавшего от фирмы Young Pioneer Tours. Вомбиер побывал в тюрьме КНДР. Его приговорили к 15 годам лагерей за попытку украсть агитационный плакат. Агентство отмечает, что Вомбиера вывезли из Северной Кореи в состоянии комы, а через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не исключила военного решения северокорейской проблемы. «Все варианты на столе», - сказала она.