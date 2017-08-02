Трамп подписал закон о санкциях против России

Трамп раскритиковал конгресс за то, что закон ограничивает его полномочия, но обещал проводить его в жизнь

Помимо собственно санкций в отношении России, Ирана и КНДР документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения конгресса Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал закон о санкциях против России. Помимо собственно санкций в отношении России, Ирана и КНДР документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без согласования с конгрессом.

«В то время как я поддерживаю жесткие меры в целях наказания и предотвращения агрессивного и дестабилизирующего поведения Ирана, Северной Кореи и России, этот закон имеет значительные недостатки. В своей спешке принять его конгресс допустил ряд явно неконституционных положений», - говорится в заявлении Трампа при подписании закона. Далее перечислены 11 секций документа, к которым у администрации Трампа есть претензии. В частности, президент США указывает, что девять секций нарушают его прерогативу на ведение внешней политики.

Пресса не была допущена на подписание документа.

Из текста заявления после подписания следует, что Трампа беспокоят четыре аспекта нового закона о санкциях: общее ограничение полномочий исполнительной власти (особенно права ведения переговоров), возможный косвенный ущерб интересам американского бизнеса, ущерб интересам международных партнеров США и ограничение полномочий администрации США при совместных с партнерами санкционных действиях в отношении России.

Во втором документе, выпущенном Белым домом после подписания закона, - заявлении Трампа для прессы - говорится, что администрации США так и не удалось добиться от конгресса исправления недостатков документа. «С самого начала я выражал обеспокоенность, что готовящийся законопроект ограничивает полномочия исполнительной власти, вредит американским компаниям и интересам наших европейских союзников <...> Но, несмотря на все его проблемы, я подписываю этот закон в интересах единства нации. Он выражает желание американского народа увидеть со стороны России шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся на такое сотрудничество между нашими странами по основным глобальным проблемам, которое сделает эти санкции ненужными», - говорится в документе.

«Я построил истинно великую компанию ценой в миллиарды долларов. В значительной степени поэтому меня избрали. Как президент я смогу добиться сделок с иностранными государствами на гораздо более выгодных условиях, чем конгресс», - резюмировал Трамп.

Что ограничат

Закон, одобренный обеими палатами конгресса, ограничивает размер и сроки инвестиций в российские нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастными к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека.

Американские компании и граждане смогут предоставлять российским банкам кредиты максимум на 14 дней, российским нефтегазовым компаниям – на месяц. Более важно то, что санкциям могут подвергнуться лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. Под эти параметры, в частности, подпадает газопровод Nord Stream 2.

В конце июля стало известно, что Брюссель подготовил рекомендации для ответных мер на ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций. Если США ужесточат антироссийские санкции без учета интересов ЕС, Брюссель ответит в течение нескольких дней, следует из документа. Для начала предлагается потребовать от администрации президента США Дональда Трампа «публичного или письменного заверения», что введение новых санкций не затронет интересы Евросоюза. В дальнейшем ЕК не исключала принятия новых законов, которые позволят не признавать или не выполнять условия санкций США.