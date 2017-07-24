«Дипломатов часто готовят как воинов»

Дональд Трамп официально назвал имя нового посла в России, кандидатуру которого будет утверждать сенат. Это Джон Хантсман, мормон, богач и знаток Азии, где возглавлял посольства в разных странах

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Джон Хантсман, кандидат в послы США в России Jessica Rinaldi / REUTERS

Последние шесть послов США в России владели русским языком – кто лучше, кто хуже. И в ситуации в регионе разбирались. Так экс-посол Майкл Макфол отреагировал в беседе с Politico на новость, что Трамп хочет видеть новым послом Джона Хантсмана, наследника миллиардера и бывшего посла в Китае. Он может свободно общаться на мандаринском наречии, но никак не на русском.

В Китае Хантсман любил кататься в окрестностях резиденции на велосипеде и разговаривать с прохожими. Видимо, теперь ему придется сажать на багажник переводчика.

Активы Хантсманов в России Компания ЗАО «Хантсман-НМГ» работает в рамках совместного предприятия, организованного в 2007 г. российской компанией «НМГ-поликом» и корпорацией Huntsman. Занимается разработкой, производством и дистрибуцией готовых полимерных композиций и материалов. По данным компании, главный офис ЗАО «Хантсман-НМГ» находится в Обнинске, а подразделения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске. В 2015 г. выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль – 257 млн руб. (здесь и далее данные «СПАРК-Интерфакса»). Также Huntsman принадлежит ООО «Хантсман СНГ». Компания зарегистрирована в Москве в 2005 г. и занимается оптовой торговлей химической продукцией, выручка в 2015 г. – 2,6 млрд руб., чистая прибыль – 283,8 млн руб.

Его популярности в Китае способствовала и приемная дочь. У Хантсмана семеро детей, из них двое не родные. Падчерицу-китайчанку родители бросили на овощном рынке в окрестностях Шанхая. Годовалой ее увезли в США, а в 10 лет она вернулась на историческую родину, когда отчим стал там послом. Государственное телевидение на всю страну показывало кадры, как Хантсман зовет ее на сцену и говорит на великолепном китайском: «Моя дочь – более важный посол, нежели я». Приемной дочери из России у Хантсмана опять-таки нет.

Мормон-миллиардер

Будущий посол США в России – один из девяти отпрысков Джона Хантсмана-старшего, основателя химического холдинга Huntsman Corp. Когда в 2007 г. его хотел купить Леонард Блаватник, то оценил бизнес в $5,6 млрд ($9,6 млрд с учетом долга).

Хантсман-старший начинал дело с производства пластиковых упаковок для яиц. А разбогател благодаря контрактам с McDonald’s на поставку полистироловых упаковок для бигмаков, похожих на двустворчатую раковину. Он работал помощником Ричарда Никсона, в его имении гостила Маргарет Тэтчер, а с Диком Чейни они регулярно ловили рыбу на мушку, рассказывает The Washington Post. В 1988 г. он впервые попытался стать губернатором Юты, но, поговорив о чем-то на церковной парковке с действующим губернатором-республиканцем Нормом Бангертером, отказался от участия в выборах.