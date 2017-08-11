Трамп поблагодарил Путина за возможность сэкономить на высылаемых из России дипломатах

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал требование Москвы о сокращении штата американских дипломатов в России на две трети. Две недели спустя Трамп заявил, что он «очень благодарен» российскому президенту Владимиру Путину за то, что тот «освободил большое количество людей», а потому теперь у США «будет меньше расходов на их зарплату», приводит его слова Reuters. Трамп, упрекнув Путина за стиль холодной войны, выразил уверенность, что у высылаемых дипломатов «нет причин возвращаться назад», в Россию, и Вашингтон намерен «сэкономить много денег».

Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИДом 28 июля. Тогда же стало известно о выселении американских дипломатов с дачи в Серебряном бору. Два дня спустя Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.

Хотя Москва и объявила, что этот шаг – реакция на почти единогласную поддержку конгрессом санкционного билля, непреодолимую для Трампа, по форме требования Кремля больше похожи на ответ администрации предыдущего президента – Барака Обамы. В декабре 2016 г. он ввел против России антихакерские санкции, объявив предварительно о ее вмешательстве в американские выборы. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссия лишилась двух своих резиденций.