Уравнение с 755 неизвестными

Решение Кремля выслать из России 755 сотрудников дипломатических миссий США, конечно, беспрецедентно: даже во времена холодной войны самой массовой была высылка «всего лишь» 105 советских дипломатов, объявленных персонами нон грата в Великобритании в 1971 г. Правда, в данном случае речь идет не только о дипломатах и даже не только об американцах – в диппредставительствах США на вспомогательных должностях работают сотни россиян, которые, видимо, и подпадут под сокращение в первую очередь.

В этом смысле Москва снова действует под бессмертным лозунгом «бей своих, чтобы чужие боялись». Хотя, с другой стороны, граждане России, которые даже в разгар новой холодной войны рискуют работать на дядю Сэма, должны быть готовыми к тому, что рано или поздно их запишут в предатели. А с учетом текущей внутриполитической обстановки наши власти действуют даже гуманно – могли бы и измену родине вменить, а тут всего лишь работы лишают.

Но есть в этом решении и кое-какие принципиально новые штрихи.

Во-первых, на фоне многих прежних прямолинейных ответных мер на давление США (будь то «антимагнитский» закон или охота на «иностранных агентов» и «нежелательные организации») нынешняя придумка уравнять численность дипмиссий (по 455 человек) выглядит весьма находчиво. Американцы могут сколько угодно твердить, что считают действия Москвы не ответом на высылку администрацией Барака Обамы 35 российских дипломатов в конце 2016 г., а самостоятельным действием, запускающим маховик ответных акций, но ответить зеркально именно на это действие они не смогут чисто физически. Для этого надо было бы вообще закрыть все российские диппредставительства в США (хотя и после этого 300 сокращенных американских дипсотрудников останутся неотмщенными), но это уже означает полный разрыв дипотношений, до которого наши страны, несмотря на ускоренное движение в этом направлении, кажется, еще не доросли. Теперь же и сами США вынуждены будут отвечать асимметрично, что оставляет Москве простор для следующего «ответа на ответ».

Во-вторых, в отношениях с Вашингтоном Москва, похоже, берет на вооружение тот самый деловой подход, который так увлеченно пропагандирует Дональд Трамп в международной политике. Как сказал Владимир Путин в воскресном интервью телеканалу «Россия 1», Москва может ввести ограничения, которые будут «чувствительны для американской стороны», но это «и нам будет наносить какой-то ущерб», поэтому делать этого пока не нужно. Другими словами, Россия могла бы, скажем, свернуть свои поставки в США урана, титана, алюминия и двигателей для космических ракет, а заодно запретить полеты астронавтов НАСА к МКС на наших «Союзах». Но поскольку все это и нам приносит неплохие деньги, то «на сегодняшний день» эти варианты не рассматриваются.

В общем, почти неминуемая теперь полномасштабная санкционно-дипломатическая война может оказаться в каком-то смысле даже интересной – если, конечно, «наши американские партнеры», как любит их называть президент Путин, тоже проявят хоть какую-то изобретательность и остроумие.