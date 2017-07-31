Битва посольствами

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Надежды на улучшение отношений России и США окончательно развеялись: страны выходят на новый, потенциально очень масштабный, уровень санкционной войны, который из-за несоответствия экономических потенциалов грозит обернуться для России бОльшими потерями, чем для США.

Вслед за почти единодушным голосованием американского конгресса за пакет новых санкций, не дожидаясь подписания закона или же наложения на него вето президентом Дональдом Трампом, Россия обнародовала давно анонсировавшиеся контрмеры (см. статью на стр. 02). Неожиданно это чисто дипломатический ответ: запрет на пользование дачей и посольским складом, а также требование сократить количество сотрудников американской дипмиссии до 455 человек – именно столько дипломатов и персонала работают в российском посольстве в США. По разным данным, решение может коснуться 500–700 человек, что больше, чем на излете холодной войны в конце 1986 г., когда США покинули 80 сотрудников советских представительств, а СССР выслал 30 американцев, заподозренных в шпионаже.