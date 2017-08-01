Белый дом: США прорабатывают ответные шаги на высылку американских дипломатов из России

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает варианты ответных действий на санкции России в отношении американских дипломатов, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга. Отвечая на вопрос о том, почему сам Трамп не высказался на эту тему, Сандерс отметила, что «прямо сейчас мы изучаем варианты. И как только нам будет что сказать по этому вопросу, мы дадим вам знать».

Позиция Трампа относительно законопроекта о российских санкциях, по словам Сандерс, не изменилась. «Президент намерен подписать документ, как только это произойдет, мы сообщим», – пообещала она. Сам Трамп не комментировал свое отношение к одобренным конгрессменами антироссийским санкциям с момента принятия документа.

С 1 августа вступают в силу санкции Москвы, блокирующие доступ американским дипломатам к их резиденции в Серебряном Бору, складским помещениям. Кроме того, до 1 сентября корпус американской миссии должен быть сокращен на 750 человек – до 455, такова численность российского представительства в США.