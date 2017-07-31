Высылка дипломатов США из Москвы станет самой массовой за всю историю

Отнятая у посла дача (на фото) будет для США наименьшей из возникших проблем Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу МИД России объявил об ответных мерах на принятые конгрессом США санкции, а также на высылку в декабре 2016 г. 35 российских дипломатов и арест двух принадлежащих России объектов недвижимости. С 1 августа посольство США лишается права использовать дачу посла в Серебряном Бору и склад в Чертанове, а к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек – численности российского дипкорпуса в США.

Число дипломатов, которым придется уехать, МИД не назвал, пресс-секретарь посольства США не стал комментировать это «Ведомостям». Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье сказал, что в России работают «тысяча с лишним дипломатов и технических работников» и 755 из них «должны будут прекратить свою деятельность». Как пояснили ТАСС в МИДе, конкретных людей американцам не называли: «Была установка, чтобы они вписались в указанный лимит, а как они это будут делать – их дело».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу заявил, что «почти единогласное голосование в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США», и выразил надежду на продолжение сотрудничества «по крупнейшим мировым вопросам». В посольстве России в США эти слова вызвали недоумение: «В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают».

Уроки истории 105 советских дипломатов было выслано из Великобритании в 1971 г. после предательства офицера КГБ Олега Лялина. До сих пор это была самая массовая высылка дипломатических работников в отношениях СССР и России со странами Запада

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов напоминает, что представители госдепартамента анонимно уже предупреждали, что воспримут российские меры не как ответ на высылку дипломатов и арест недвижимости в 2016 г., а как самостоятельное действие. Поэтому новые ответные шаги США неизбежны – и две страны вступают в полноценную санкционно-дипломатическую войну, говорит эксперт. Если речь действительно о высылке нескольких сотен дипломатов, то это беспрецедентная по масштабу акция, подобных массовых высылок не было и в холодную войну, отмечает Василий Кашин из НИУ ВШЭ. Это означает, что надежд на улучшение отношений с администрацией президента Дональда Трампа у Москвы не осталось. Столь массовая высылка вызовет значительные материальные расходы и осложнит работу американских дипломатов по всем направлениям связей с Россией, полагает эксперт.

По словам человека, близкого к Минобороны, о затруднениях в контактах по деэскалации в Сирии между российскими и американскими военными пока не известно.

На туристах этот кризис вряд ли скажется, считает человек из отрасли. Чем хуже отношения между странами, тем более они лояльны к обычным туристам: упрощается подача документов, уменьшается число отказов, а повторные визы пролонгируются практически безотказно, говорит он. По данным госдепартамента США, в 2016 г. в визе было отказано 9,3% россиян против 10,2% в 2015 г. Санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но получить визы на медицинские, туристические и учебные поездки становится даже проще, заключает собеседник.

Ответные меры Москвы могут сопровождаться ужесточением ограничений на сотрудничество с Западом и внутри России, допускает политолог Алексей Макаркин. Может увеличиться число нежелательных иностранных организаций, дополнительные сложности могут возникнуть в научном обмене, прогнозирует эксперт. По его мнению, проблемы возможны и в чисто коммерческой сфере, которая до сих пор была выведена за скобки: может встать вопрос, насколько допустимо проявлять лояльность к западной компании, где работает россиянин. Возведения полноценного железного занавеса Макаркин не ожидает, но прежние ограничители для Москвы (например, нежелание портить внутриполитическую ситуацию для Трампа) больше не действуют, отмечает он: «Трамп теперь воспринимается в России как слабый политик, который уступает элитам и законодателям. А раз так, то и незачем заботиться о том, как к нему будут относиться внутри Америки».