Шойгу: военные атташаты России и Омана откроются в ближайшей перспективе

Россия планирует открыть военный атташат при своем посольстве в столице Омана Маскате. Аналогичное представительство султаната появится в Москве, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди, передает ТАСС.