Шойгу: военные атташаты России и Омана откроются в ближайшей перспективе
Россия планирует открыть военный атташат при своем посольстве в столице Омана Маскате. Аналогичное представительство султаната появится в Москве, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди, передает ТАСС.
«В ближайшей перспективе планируется открытие военного атташата при посольстве России в Маскате и при посольстве Омана в Москве», – заявил Шойгу.
18 октября глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы региональной безопасности со странами Персидского залива, в число которых входит Оман. По итогам встречи министр предложил рассмотреть российскую концепцию коллективной безопасности в регионе.
В апреле 2025 г. президент Владимир Путин провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Стороны подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.