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Шойгу: военные атташаты России и Омана откроются в ближайшей перспективе

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия планирует открыть военный атташат при своем посольстве в столице Омана Маскате. Аналогичное представительство султаната появится в Москве, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди, передает ТАСС.

«В ближайшей перспективе планируется открытие военного атташата при посольстве России в Маскате и при посольстве Омана в Москве», – заявил Шойгу.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы региональной безопасности со странами Персидского залива, в число которых входит Оман. По итогам встречи министр предложил рассмотреть российскую концепцию коллективной безопасности в регионе.

В апреле 2025 г. президент Владимир Путин провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Стороны подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.

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