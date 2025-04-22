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Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима

Ведомости

Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Обмен документами состоялся в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Это первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств.

До этого российские граждане могли получать бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же соглашение предусматривает полную отмену визовых формальностей: граждане обеих стран смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без необходимости оформления виз. При этом разрешенный срок пребывания на территории каждой из стран составляет до 30 дней «при каждом посещении», но не более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Султан Омана прибыл в Москву 21 апреля, сопровождаемый делегацией из нескольких десятков человек. Встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. В ходе мероприятия Путин поблагодарил султана за визит, отметив, что тот хорошо известен в России. Именно он в 1985 г. поставил свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между странами. Правда, в то время Аль Саид занимал должность заместителя министра иностранных дел Омана.

Путин подчеркнул, что к нынешнему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще многое предстоит сделать, однако уже сейчас есть потенциал для развития связей в области логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики. Президент также сообщил, что в 2025 г. в России пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, и пригласил султана Омана принять участие в мероприятии.

Со своей стороны Хайсам бен Тарик Аль Саид отметил, что за 40 лет с момента подписания соглашения об установлении дипломатических отношений многое изменилось. По его словам, Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер, полезный народам двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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