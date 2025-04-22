Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима
Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Обмен документами состоялся в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом. Это первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств.
До этого российские граждане могли получать бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же соглашение предусматривает полную отмену визовых формальностей: граждане обеих стран смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без необходимости оформления виз. При этом разрешенный срок пребывания на территории каждой из стран составляет до 30 дней «при каждом посещении», но не более 90 дней суммарно в течение календарного года.
Султан Омана прибыл в Москву 21 апреля, сопровождаемый делегацией из нескольких десятков человек. Встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. В ходе мероприятия Путин поблагодарил султана за визит, отметив, что тот хорошо известен в России. Именно он в 1985 г. поставил свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между странами. Правда, в то время Аль Саид занимал должность заместителя министра иностранных дел Омана.
Путин подчеркнул, что к нынешнему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще многое предстоит сделать, однако уже сейчас есть потенциал для развития связей в области логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики. Президент также сообщил, что в 2025 г. в России пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, и пригласил султана Омана принять участие в мероприятии.
Со своей стороны Хайсам бен Тарик Аль Саид отметил, что за 40 лет с момента подписания соглашения об установлении дипломатических отношений многое изменилось. По его словам, Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер, полезный народам двух стран.