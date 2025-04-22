Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима

Путин подчеркнул, что к нынешнему визиту был подготовлен солидный пакет документов, который создаст нормативную базу для развития отношений. По его словам, в сфере торгово-экономического сотрудничества еще многое предстоит сделать, однако уже сейчас есть потенциал для развития связей в области логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельского хозяйства. Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на дополнительное сотрудничество в сфере энергетики. Президент также сообщил, что в 2025 г. в России пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, и пригласил султана Омана принять участие в мероприятии.