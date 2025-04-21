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Султан Омана прибыл в Москву

Ведомости

Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его борт приземлился в международном аэропорту «Внуково».

19 апреля Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с султаном Омана. Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества двух государств, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Они также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. Второй раунд переговоров состоялся в Риме 19 апреля. В ходе него представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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