Султан Омана прибыл в Москву

Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. Второй раунд переговоров состоялся в Риме 19 апреля. В ходе него представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.