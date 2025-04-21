Султан Омана прибыл в Москву
Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, его борт приземлился в международном аэропорту «Внуково».
19 апреля Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с султаном Омана. Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества двух государств, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Они также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. Второй раунд переговоров состоялся в Риме 19 апреля. В ходе него представители стран согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.