Путин встретится с султаном Омана

В октябре 2024 г. прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали. По ее итогам стороны договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке. Сейчас в регионе идут боевые действия между Израилем и палестинским «Хамас», а также США и йеменскими хуситами.