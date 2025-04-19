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/ Политика

Путин встретится с султаном Омана

Переговоры пройдут в России 22 апреля
Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком аль Саидом 22 апреля, сообщили в Кремле. Встреча пройдет в России.

Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества РФ и Омана, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, говорится в сообщении.

Встреча пройдет на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана. Второй раунд переговоров проходит в Риме 19 апреля.

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана политико-дипломатическими средствами. Переговоры по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном активизировались после прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа.

В октябре 2024 г. прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали. По ее итогам стороны договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке. Сейчас в регионе идут боевые действия между Израилем и палестинским «Хамас», а также США и йеменскими хуситами.

Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, отвечая на вопрос «Ведомостей», говорил в январе, что отношения с Россией в экономическом плане, вероятно, «пока не отражают стремлений двух стран». Он выразил надежду, что в ближайшие годы появится возможность увидеть больше взаимодействий между двумя странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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