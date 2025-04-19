Путин встретится с султаном Омана

Путин встретится с султаном ОманаПереговоры пройдут в России 22 апреля
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком аль Саидом 22 апреля, сообщили в Кремле. Встреча пройдет в России.
Стороны обсудят основные направления развития сотрудничества РФ и Омана, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, говорится в сообщении.
Встреча пройдет на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана. Второй раунд переговоров проходит в Риме 19 апреля.
7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана политико-дипломатическими средствами. Переговоры по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном активизировались после прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа.
В октябре 2024 г. прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали. По ее итогам стороны договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке. Сейчас в регионе идут боевые действия между Израилем и палестинским «Хамас», а также США и йеменскими хуситами.
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, отвечая на вопрос «Ведомостей», говорил в январе, что отношения с Россией в экономическом плане, вероятно, «пока не отражают стремлений двух стран». Он выразил надежду, что в ближайшие годы появится возможность увидеть больше взаимодействий между двумя странами.