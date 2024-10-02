Россия и Оман договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке

Россия и Султанат Оман заинтересованы в объединении усилий для скорейшего разрешения острых региональных и международных кризисов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.