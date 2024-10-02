Россия и Оман договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке
Россия и Султанат Оман заинтересованы в объединении усилий для скорейшего разрешения острых региональных и международных кризисов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.
Речь об урегулировании кризисов путем только политико-дипломатических средств на основе учета законных интересов вовлеченных сторон и в согласно фундаментальным положениям Устава ООН, подчеркивается в релизе МИДа.
Во время беседы стороны высоко оценили продвинутый характер дружественных российско-оманских отношений.
«Был подтвержден настрой Москвы и Маската на дальнейшее углубление политического диалога и наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», – говорится в сообщении.
В 2024 г. Султанат Оман стал государством, обладающим почетным статусом гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В феврале глава российского Минкульта Ольга Любимова и министр культурного наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки провели переговоры о сотрудничестве стран в Маскате. В числе прочих обсуждался вопрос открытия в РФ туристического представительства Омана.
В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида посетить Россию в визитом в 2024 г.