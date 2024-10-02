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Россия и Оман договорились совместно работать над деэскалацией на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия и Султанат Оман заинтересованы в объединении усилий для скорейшего разрешения острых региональных и международных кризисов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали. 

Речь об урегулировании кризисов путем только политико-дипломатических средств на основе учета законных интересов вовлеченных сторон и в согласно фундаментальным положениям Устава ООН, подчеркивается в релизе МИДа.

Во время беседы стороны высоко оценили продвинутый характер дружественных российско-оманских отношений.

«Был подтвержден настрой Москвы и Маската на дальнейшее углубление политического диалога и наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», – говорится в сообщении.

В 2024 г. Султанат Оман стал государством, обладающим почетным статусом гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В феврале глава российского Минкульта Ольга Любимова и министр культурного наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки провели переговоры о сотрудничестве стран в Маскате. В числе прочих обсуждался вопрос открытия в РФ туристического представительства Омана.

В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида посетить Россию в визитом в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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