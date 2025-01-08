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Глава МИД Омана: страна взвешивает возможности подключения к коридору «Север – Юг»

Он будет способствовать увеличению инвестиций
Ведомости

Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, отвечая на вопрос «Ведомостей» на пресс-конференции в Маскате, заявил, что его страна взвешивает возможности подключения к международному транспортному коридору «Север – Юг».

«В настоящее время мы находимся в процессе оценки экономической жизнеспособности и потенциала, а также того, как Оман может стать частью этого коридора "Север – Юг", который, я думаю, будет способствовать увеличению торговли и инвестиций, увеличению потока и повышению осведомленности о возможностях, которые могут быть созданы и культивированы в ближайшие годы. Поэтому мы открыты для этих инициатив, для этих коридоров, и, надеюсь, со временем мы сможем сделать шаги в правильном направлении», – заявил министр.

По словам главы МИД Омана, отношения с Россией в экономическом плане, вероятно, «пока не отражают стремлений двух стран». Он выразил надежду, что в ближайшие годы появится возможность увидеть больше взаимодействий между двумя странами.

Министр также подчеркнул, что Оман ценит позицию России по Палестине и надеется, что РФ и другие страны продолжат отстаивать в ООН создание независимого Палестинского государства «на основе решения о двух государствах и в границах 1967 г. со столицей в Иерусалиме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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