Глава МИД Омана: страна взвешивает возможности подключения к коридору «Север – Юг»Он будет способствовать увеличению инвестиций
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, отвечая на вопрос «Ведомостей» на пресс-конференции в Маскате, заявил, что его страна взвешивает возможности подключения к международному транспортному коридору «Север – Юг».
«В настоящее время мы находимся в процессе оценки экономической жизнеспособности и потенциала, а также того, как Оман может стать частью этого коридора "Север – Юг", который, я думаю, будет способствовать увеличению торговли и инвестиций, увеличению потока и повышению осведомленности о возможностях, которые могут быть созданы и культивированы в ближайшие годы. Поэтому мы открыты для этих инициатив, для этих коридоров, и, надеюсь, со временем мы сможем сделать шаги в правильном направлении», – заявил министр.
По словам главы МИД Омана, отношения с Россией в экономическом плане, вероятно, «пока не отражают стремлений двух стран». Он выразил надежду, что в ближайшие годы появится возможность увидеть больше взаимодействий между двумя странами.
Министр также подчеркнул, что Оман ценит позицию России по Палестине и надеется, что РФ и другие страны продолжат отстаивать в ООН создание независимого Палестинского государства «на основе решения о двух государствах и в границах 1967 г. со столицей в Иерусалиме».