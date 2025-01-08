Глава МИД Омана: страна взвешивает возможности подключения к коридору «Север – Юг»

«В настоящее время мы находимся в процессе оценки экономической жизнеспособности и потенциала, а также того, как Оман может стать частью этого коридора "Север – Юг", который, я думаю, будет способствовать увеличению торговли и инвестиций, увеличению потока и повышению осведомленности о возможностях, которые могут быть созданы и культивированы в ближайшие годы. Поэтому мы открыты для этих инициатив, для этих коридоров, и, надеюсь, со временем мы сможем сделать шаги в правильном направлении», – заявил министр.