Россия готова способствовать урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана
Российская сторона готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана политико-дипломатическими средствами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Кремль находится в постоянной консультации с иранскими партнерами, в том числе относительно ядерной сделки. По этому вопросу проводятся постоянные контакты между представителями стран. Процесс будет продолжаться и дальше, рассказал Песков.
В ближайшее время в Москве пройдет встреча РФ, Китая и Ирана по данной проблеме. Говоря о том, кто примет в ней участие, Песков заявил, что по этому вопросу стоит обратиться в российский МИД.
7 апреля официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи в ходе брифинга сообщил, что в ближайшие дни Москве пройдет техническая консультация РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе. Ожидается, что представители стран обсудят различные аспекты, связанные с ядерной проблематикой, Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совета Безопасности ООН № 2231.
Президент США Дональд Трамп 7 марта заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа, заявив, что Тегеран не будет вести диалог под давлением, поскольку выполнение условий затрагивает оборону и международные позиции страны.
Портал Axios писал, что Вашингтон дал Тегерану два месяца на соглашение. 2 апреля The Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль намерены в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам в Иране. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к равноправным переговорам с США.