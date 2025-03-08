Хаменеи отказался от переговоров с США
Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», – сказал он (цитата по ТАСС).
5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Тогда же он назвал преувеличенными заявления о том, что США совместно с Израилем «собираются разнести Иран в пух и прах».
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сначала подтвердил телеканалу «Звезда» готовность России быть таким посредником словами, но затем заявил, что «не может подтвердить» эти намерения.
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Елена Дунаева говорила «Ведомостям», что в Иране опасаются ухудшения российско-иранских отношений на фоне восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном. Такая перспектива, с точки зрения Тегерана, может помешать двум странам реализовать совместные экономические проекты, в том числе в транспортной и энергетической сферах.