Трамп заявил о желании заключить ядерное соглашение с Ираном

4 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на Исламскую Республику действовала при первом президентском сроке республиканца. В ноябре 2024 г. Financial Times со ссылкой на источники писала, что новая администрация США может возобновить эту кампанию. Собеседники газеты говорили, что тактика давления будет применяться для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с Америкой.