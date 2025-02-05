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Трамп заявил о желании заключить ядерное соглашение с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Американский президент назвал сильно преувеличенными заявления о том, что США совместно с Израилем «собираются разнести Иран в пух и прах».

«Я бы предпочел верифицированное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно расти и процветать. Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и завершено», – написал Трамп.

4 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на Исламскую Республику действовала при первом президентском сроке республиканца. В ноябре 2024 г. Financial Times со ссылкой на источники писала, что новая администрация США может возобновить эту кампанию. Собеседники газеты говорили, что тактика давления будет применяться для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с Америкой.

Кроме того, президент США подписал указ о выводе страны из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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