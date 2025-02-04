Трамп подписал указ о применении максимального давления на Иран

Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. О том что новая администрация США может возобновить кампанию, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ноябре 2024 г. Собеседники газеты, знакомые с идеями Трампа, заявляли, что тактика давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.