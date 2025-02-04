Трамп подписал указ о применении максимального давления на Иран

Трамп подписал указ о применении максимального давления на ИранАмериканский лидер также подписал документ о выводе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР
Президент США Дональд Трамп пописал два исполнительных указа: первый восстанавливает режим максимального давления на Иран, а второй выводит страну из Совета ООН по правам человека и агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил пресс-пул Белого дома.
«Это очень жестко по отношению к Ирану, – сказал Трамп во время подписания документа, добавив, что он «разрывается» в решении о подписании. – «Надеюсь, нам не придется часто это использовать».
Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. О том что новая администрация США может возобновить кампанию, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ноябре 2024 г. Собеседники газеты, знакомые с идеями Трампа, заявляли, что тактика давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.
Кроме того, американский президент подписал указ о выходе США из БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам) и Совета ООН по правам человека.
Подписание состоялось меньше, чем за час до того, как Трамп примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
О планах подписать соответствующий документ «Ведомости» писали 3 февраля со ссылкой на издание Politico.
В документе Белого дома, который оказался в распоряжении издания, говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». В документе также осуждается позиция совета в отношении Израиля.
«Совет ООН по правам человека демонстрирует систематическую предвзятость против Израиля, несправедливо и непропорционально сосредотачиваясь на нем в ходе своих заседаний», – говорится в документе. «В 2018 г., когда президент Трамп впервые вывел США из совета, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых».
Указ также обяжет госсекретаря Марко Рубио провести обзор и представить в Белый дом отчет о международных организациях, конвенциях и договорах, которые «продвигают радикальные или антиамериканские настроения», с особым вниманием к ЮНЕСКО.
США впервые вошли в состав совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г. В июне 2019 г. Трамп заявил о выходе страны из совета. Бывший президент Джо Байден сообщил о возобновлении работы США с советом ООН после вступления в должность в январе 2021 г.