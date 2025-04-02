Daily Mail: США готовятся нанести удары по Ирану в ближайшие недели

Собеседники издания сообщили, что о подготовке США к возможной атаке на Иран может свидетельствовать переброска стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В настоящее время на базе располагаются семь таких самолетов, а также самолеты-заправщики.