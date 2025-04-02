Daily Mail: США готовятся нанести удары по Ирану в ближайшие недели
США и Израиль планируют в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных политиков и военных.
Собеседники издания сообщили, что о подготовке США к возможной атаке на Иран может свидетельствовать переброска стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В настоящее время на базе располагаются семь таких самолетов, а также самолеты-заправщики.
Говоря о заявлении президента США Дональда Трампа о необходимости возобновить переговоры по ядерной программе республики, один из собеседников издания заявил, что решение этого вопроса крайне важно для стабильности во всем мире.
«Это уже давно следовало сделать. Пора поставить точку», – добавил он.
Источники в израильских дипломатических кругах сообщили изданию, что руководство страны рассматривает возвращение Трампа в Белый дом как «наилучший момент для решения вопросов с Ираном».
2 апреля пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. Парнелл отметил, что министр обороны США распорядился, чтобы авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» оставалась в регионе в зоне ответственности Центрального командования армии США (CENTCOM). Кроме того, авианосная ударная группа «Нимиц» уже начала развертывание в западной части Тихого океана для сохранения военного преимущества в Индо-Тихоокеанском регионе.